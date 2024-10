Nipid, kuidas saada vähema vaevaga ilus aed ja rohkem aega aiavaadete imetlemiseks

Muru on lihtsam niita, kui istutusalal on maapinnaga ühel tasandil olev piire, millest niiduk võib muretult üle sõita.

Aiatööd võiks olla just nii palju, et see pakuks mõnu, aga aed näeks seejuures ikkagi kena välja. Vahel tahaks ju niisama suve nautida – istuda terrassil ja aiavaateid imetleda, lesida võrkkiiges ja lugeda. Teha seda nii, et süda ei valutaks tegemist nõudvate tööde pärast.