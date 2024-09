Need aiatööd tuleb septembris ära teha. Lisatud Thuni külvikalender

Septembri esimene nädal on viimane aeg maasikate istutamiseks. Seda hiljem tehes ei pruugi taimed korralikult juurduda.

Maasikapeenart korrastades ärge visake üleliigseid noori tütartaimi ära, vaid kuivatage need – talvel saate oivalise tee.

Asjatundjad ei soovita amplis kasvanud maasikaid ületalve hoida, sest rikkalikult õitsenud ja saaki andnud taimed on kurnatud. Kui soovite seda siiski teha, viige ampel jahedasse ruumi (keldrisse, verandale), kus temperatuur püsib vahemikus 0...+4º C. Hoidke muld kergelt niiske. Teine võimalus on istutada taimed peenrasse.