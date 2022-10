Kui tahate talvel õitsvaid tulpe või krookuseid kasvatada, tuleks lillesibulad nüüd potti panna

Ajatamine on agrotehniliste võtete kompleks, mis sunnib taimed või nende organid (sibul, mugul, risoom jne) kasvama ja õitsema sundpuhkefaasi ajal. Erinevaid termotöötlusi kasutades on võimalik saada paljude sibullillede õisi septembrist aprillini. Ajatamist võimaldab sibullille elutsükli eripära.

Selleks et tulbid õitseksid, peavad nad läbima teatud pikkusega külmaperioodi. Peenral kasvades läbivad nad selle talvel loomulikul viisil. Sügisel või talvel õitsemiseks tuleb külmaperiood läbida kunstlikult.

Uus võsu moodustub sibulas väga varakult. Lehed ja hiljem ka õied on sibulas lühikestena olemas juba pärast sibula koristamist. Külmaperioodi andmisega võib alustada alles siis, kui õiealge on sibulas täielikult välja arenenud ja kõik õie osad, k.a emakas, on nähtavad. Sibula kõiki arengustaadiume on võimalik jälgida sibula ristlõikes binokulaari all.