Lugeja küsib: mis imelikud punased putukad kogunevad pärnapuudele?

Fotol on punalutikas, kes elab sageli seltsingutena. Eriti silmatorkav on see kevadel talvituskohtadest väljatulekul ja muidugi ka sügisel sobivatesse talvituskohtadesse minekul. Ka pulmamängude ajal koguneb neid hulgaliselt kokku ning keegi ikka kellegi leiab.