Kukerpuu ehk barbarissi marju pole soovitav toorelt süüa, kuid kuumtöödeldult küll

Tasub teada, et kukerpuu eripäraks on torkivate astelde olemasolu, mis kujutavad endast lehe muudendeid.

Kukerpuu, hapumarjapõõsas, barbariss...

Igaüks, kes neid marju on maitsnud, võib kindlalt arvata, et kukerpuu viljades on orgaaniliste hapete ja suhkrute vahekord hapete kasuks. Sellest ka selgitus, miks rahvapäraselt põõsast ka hapumarjapõõsaks ning vilju lausa äädikamarjadeks kutsutakse. Eesti keeles on kukerpuul üldse palju rahvapäraseid nimetusi nagu barbariss, palbrits, paburitski, paaberits jne.