HEA IDEE | Kujunda omale bonsaide eeskujul lemmaltsast lillepuu

Loomulikult pole tegu tavapärases mõistes puuga, kel puitunud tüvi jne, vaid tegu on ikka rohtse taimega.

Et saada vahvat, õitsvat puud meenutavat taime, tuleks lemmaltsal kõigepealt lasta kasvada seni, kuni ta saavutab maksimaalse kasvukõrguse, so umbes 40 cm. Siis hakata tasapisi, jälgides taime kasvukiirust, välja lõikama (lõikamiseks sobib terav nuga, aga parem on seda teha kääridega) peenemaid varsi.