Algajale aednikule | Põhjalik ülevaade, mida ja kuidas aias talveks katta

Kogenud aednikud rõhutavad: ärge katke oma taimi liiga vara! Paljud aiaasukad hukkuvad seetõttu, et on sügisel kinni kaetud enne maa külmumist. Võib juhtuda, et nad peavad kinnipakituna lausa paar kuud soojas hauduma. Selline keskkond on igati soodne seenhaiguste arenguks.