Maapirn sisaldab rohkelt kasulikku inuliini ja aitab taltsutada söögiisu

Maapirn kuulub korvõieliste sugukonda ja meil tuntud toidutaimedest on tema lähimaks sugulaseks päevalill. Vahel kutsutaksegi maapirni mugulpäevalilleks. Sellega maapirni nimeloend ei piirdu, sest taime tuntakse veel ka topinamburi, juudikartuli ja Jeruusalemma artišoki nime all. Viimane nimetus tuleneb tõigast, et nende taimede maitseomadustel on teatud ühiseid jooni.