Kuidas parandada metssigade tekitatud murukahjustusi?

Sellega, et metssead mõnes kohas kartuli enne põllumeest üles võtavad, on rahvas juba harjunud. Läinud sügisel kurtsid mitmed aiapidajad, et köögiviljamaa asemel olid sead üles kaevanud hoopis muruplatsi. Kõige veidram on aga see, et loomade tegutsemises ei paistnud mingitki loogikat. Mõnes kohas pöörati pahupidi perfektne muruvaip ja jäeti samas kõrval puutumata mahavarisenud õunad, teisal eelistati aga hoopis muruplatsi kehva ja ülemäära niisket ääreala.