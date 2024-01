OMA KOGEMUS | Kuidas ma toas lillepotis šampinjone kasvatasin

Šampinjonide kasvatamine on võimalik ka kodustes tingimustes.

Minu suhted seenetega on nirud. Ei torma ma neid metsa korjama, ega taha ka neid ise kasvatada, veel vähem neid kuidagi hoidistada. Toidus, peab tõdema, on nad muidugi meeldivaks maitsenüansi andjaks. Ometi äratas minus huvi ühes ajakirjas olnud nupuke, kus oli kirjas, et šampinjone saab toanurgas olevas kastikeses üsna lihtsasti kasvatada.