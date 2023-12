Jõulutaimede hulka kuulub õnne ja külluse lill ardiisia

Meil on täkiline ardiisia suhteliselt uustulnuk, kuid oma kodumaal Hiinas ja Jaapanis on teda teatud ning armastatud juba aastasadu. Manryo¯ – selle nime all tuntakse taime Jaapanis – on õnne ja jõukuse toojana aastavahetuse kombestiku lahutamatu osa. Isegi taime jaapanikeelse nimetuse tähendus – 10 000 kuldmünti (ryo¯ – kuldmünt) – viitab jõukusele. Nii kutsutakse taime tänu tema viljaküllusele.