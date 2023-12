Armastatud hooajataim alpikann toob oma õrnade õitega advendiaega helgeid toone. Sordivalikus on saadaval lilli, mille õied on kellukjad aga ka näiteks kaunivärviliste õitega minivorme. Alpikann sobib suurepäraselt advendiaja lauaseadetesse, samas on ka kena kingitus.