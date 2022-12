TEST | Kas lillede kastmiseks on parim akvaariumi-, lumesulamis- või kraanivesi

Vesi ja õige kastmine on taimede jaoks väga oluline.

Testimiseks kasutasin viis ühes JBL-i testriba, millega saab vees määrata NO3, NO2, GH, KH ja pH-d. Olgugi, et müügil on arvestatav kogus erinevaid testreid ja ka täpsemaid, ajab see lihtne testriba asja ära ning annab päris hea üldpildi.