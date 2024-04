Kaunid kallad sobivad kasvatamiseks nii toas, terrassipotis kui ka peenras

Kõik kallad on mugula või jämeda risoomiga mitmeaastased kuni 2 m kõrgused rohttaimed, kes on levinud perioodiliselt kuivavates päikeselistes soodes. Tõlvikõisikut ümbritseb kõrgleht, mis on harilikul kallal valge (rahvasuus nimetataksegi seda õieks). On ka kollaste ja roosade kõrglehtedega liike.