„Neli aastat tagasi kingiti mulle suur pott õitseva tõlvlehikuga ning kinnitati, et see on n-ö lollikindel ja vähenõudlik toataim. Kaks esimest aastat tunduski kõik hästi olevat ja õisi tuli talle ka, aga nüüd teist aastat pole enam ühtki õit tekkinud. Mida ma peaksin tegema, et lill jälle õide läheks?“ küsib lugeja.