Anna palitule uus ja omanäoline välimus värvilise kootud paela abil!

Mannekeenidele sobivad kui valatult, loomulikult meelitab proovima. Villased palitud ahvatlevad karvakraede ja värvikirevusega. Isegi sobiv suurusnumber on olemas. Paned palitu selga. Pilk peeglisse, ja no ei ole tõsi! Näed välja kui pere noorim laps, kelle selga on aetud õe vana mantel, sest see veel küllalt hea on, mis sest et varrukad küünarnukini ulatuvad.