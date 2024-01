Kvaliteetsel laimil on tumeroheka varjundiga läikiv koor. Ereda valguse käes seistes hakkab koore värvus tasapisi kolletuma. Et vilja kattev koor on küllaltki õhuke, siis kuivamise vältimiseks pakitakse meil poodides müüdavad laimid pealt kilestatud alustele. Parema säilimise huvides on poolvalminud vilju kasulik hoida jahedas ja kõrge õhuniiskusega paigas.