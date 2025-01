Palme saab ka meil kodus kasvatada, aga milliseid tingimusi on vaja?

Paksu tolmukorraga kattunud palmi on vajalik puhastada või koguni vannitoas leige veega pesta. Dušši alla palmi viies katke poti mullapind vettpidava plastikuga, et muld liigselt ei märguks ja juured mädanema ei läheks. Suveks võib palmid külmavabal ajal õue suvitama viia. Õueviimiseks on parem valida pilves või vihmane päev. Esialgu vajavad palmid välisõhuga harjumist. Seepärast ei maksa neid kohe otsese päikesekiirguse kätte jätta, vaid varjutada 1-2 nädalat rohelise varjutuslooriga, et vältida lehtedele põletuslaikude tekkimist.