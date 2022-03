"Lõikasin kuivanud nupud ära ja iga kahe päeva tagant lõikan vart jälle lühemaks ja panen vett juurde ning võrsed on juba üle 10 cm - lehtede ja okastega pisikesed roosihakatised. Mida ma edasi peaksin tegema, kas on lootust nendest roosivartest miskit mullalille ka saada ja kui siis, mis valemiga?" küsis lugeja.

See, et lõikeroosidel hakkavad pikemat aega vaasis seistes lehekaenla pungad kasvama, on üsna tavaline. Soodsates tingimustes (valgus, temperatuur, niiskus, toitained) kasvanud roosidel on tavaliselt lehekaenlas olevad pungad hästi välja arenenud ja nii võib sellistelt põõsastelt lõigatud lõikeroosidel neist pungadest areneda vaasis väikesed võrsed, millest mõnikord uue omajuurse roosipõõsa saab kasvatada.