EKSPERIMENT | Kas aknalaual ettekasvatatud istikuid peaks või ei peaks väetama?

Hullemal juhul tabab istikuid ka haigustekitajate ja kahjurite laviin. On ju nõrk taim viimastele vastuvõtlikum. Samas tuleb märkida, et haigustele-kahjuritele vastuvõtlikumad on ka „ületoidetud taimed“, sest nende mahlakad koed on kahjustajaile eriti ahvatlevad.