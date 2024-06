Ebajasmiinide seas on nii metsmaasika- kui ka apelsinilõhnalisi sorte

Ebajasmiini õite magus lõhn on vänge ega meeldigi kõigile. Kuid paljud sordid on mahedama aroomiga ning mõned isegi metsmaasika- või apelsinilõhnalised. Eriti tundliku ninaga aiasõber võib aga valida lausa lõhnatute õitega põõsa.

Harilik ebajasmiin (Philadelphus coronarius) on meie aedades üks levinumaid ilupõõsaid. Seda vähenõudlikku, vastupidavat ja pikaealist liiki on Euroopa aedades kasvatatud juba alates XVI sajandist. Põõsas kasvab umbes 2 m kõrguseks, vanemas eas on tal kestendavad võrsed. Lehed on iseloomulikult karvased. Harilik ebajasmiin õitseb ebajasmiinidest kõige varem, alustades juunis kohe pärast harilikku sirelit.