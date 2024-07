Kas oled söönud muulukaid, metsmaasikatest suuremaid ja magusamaid marju?

Kõige rohkem erinevad teineteisest siiski metsmaasika ja muuluka viljad. Muuluka mõneti ebakorrapärase kujuga vili jääb ka täisküpsuse korral tihedalt tupplehtede embusse, kust seda pole sugugi nii lihtne kätte saada. Teine erinevus viljade tasandil puudutab nende jumekust. Ka täiesti küpsed muulukad ei omanda üleni punast värvust, tupplehtede varju jääv osa on rohekasvalge, marja tipp aga punakasroosa.

Võrreldes metsmaasikaga, on muulukas väiksema levilaga, see taim eelistab kasvada lubjarikkal pinnasel ning seetõttu kohtab muulukaid sagedamini eeskätt Põhja- ja Lääne-Eestis ning saartel. Viimane väide aga ei tähenda seda, et muudes Eestimaa piirkondades muulukaid ei leidu.