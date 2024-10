Sobivaim aeg pistikute tegemiseks on kevadel märtsi lõpp ja aprilli algus ning sügisel septembris-oktoobris. Kui teha pistikuid suvel soojade ilmadega võib haavakude - kallus - vohama hakata ning juuri moodustub vähe või on need nõrgad. Substraadi temperatuur ei tohiks tõusta üle +20 C.