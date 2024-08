Potikrüsanteemid kipuvad närtsima? Põhjus võib peituda just selles

Poest ostes valige eksemplar, kel muist õienuppudest on veel avanemata, nii jagub õieilu pikemalt. Taime valides jälgige ka, et lehed oleksid terved ja rohelised. Koltunud ja närtsinud lehtedega taime elujõud on oluliselt väiksem tervete lehtedega taime omast. Leidke taimele võimalikult valge kuni päikeseline asukoht. Viimasel juhul tuleb kastmisega eriti hoolas olla, et taim kuivale ei jääks.