Punapeet puhastab organismi kahjulikest jääkainetest ja aitab turgutada immuunsust

Peedimahl aitab rasvunuid

Viimaste aastate uuringutega on selgunud, et peedil on tugevad antitoksilised (mürgiseid aineid kõrvaldavad) omadused ning et peedis sisalduvad ained (betaiin, koliin, mikroelemendid) stimuleerivad inimese immuunsüsteemi ja parandavad vereloomet. Antotsüaanid on eriti aktiivsed ilma kuumtöötluseta.