Kuidas säilitada külmaõrnu gladioole?

Kuivama pole mõtet panna mugulsibulaid, millel on ilmsed haigustunnused, need tuleks hävitada. Parema säilimise nimel on hea kui mugulsibulaid kuivatatkse 2-5 päeva vältel hästi õhustatud ruumis temperatuuril +28°...32° C. Suhteliselt kõrgel temperatuuril kuivatamine väldib haiguste edasist arenemist. Madalamatel temperatuuridel (+18°...+20° C) pikeneb kuivamisaeg ning kattesoomuste alla kogunev niiskus loob soodsad tingimused haigustekitajate arenguks.

Peale esmast kuivatamist eraldatakse vana sibul uuest ning puhastatakse ka kand soomustest, sest paljud haigused hakkavad just sealt arenema ja levima. Kuid kõiki kattesoomuseid ei ole mõistlik eemaldada, sest need kaitsevad mugulsibulat säilitamise ajal kuivamise eest. Nende eemaldamine toimub kevadel, mil säilitusperiod on lõpule jõudnud ning mugulsibulad tuuakse soojemasse ruumi.

Peale puhastamist lastakse mugulsibulatel veel paari nädala kuni kuu vältel kuivada temperatuuril umbes +15°...+20° C, see on vajalik vana ja uue sibula murdekoha kuivamiseks.

Säilimatamiseks sobivad madalad puust kastid või perforeeritud plastkastid, kuhu mugulsibulad laotakse ühekihiliselt. Ületalve hoitakse neid temperatuuril +5°...+7° C. Hoiustamisel tuleb vältida suuri temperatuurikõikumisi ja liigniiskust. Sobilik niiskustase oleks 75-80%.

Kuigi gladiooli mugulsibulad säilivad võrdlemisi hästi, pole neid mõistlik asetada umbsetesse kinnistesse anumatesse-kilekottidesse. Seal lähevad nad kergesti mädanema. Ka soojas toas kapiotsas säilitamine ei mõju hästi, mugulsibulad kuivavad liigselt ja tuleval aastal õitsevad kasinalt. Kevadel tuuakse jahedas säilitatud sibulad mõni nädal enne õue istutamist soojemasse ruumi.