Villtäi on justkui valge puudriga kaetud putukas toataimedel

Tegemist on puudertäilasega (Pseodococcidae) ehk rahvakeeles villtäiga. Puudertäilased on lapiku segmenteerunud kehaga, kolme paari lühikeste, pealtvaates mittenähtavate jalgade ja imemissuistega putukad. Valmikutel on tagakehal pikad niitjad jätked. Keha külgedel igal segmendil on vahaniidike, selle kaudu eritatakse puudritaolist vaha, millega on kaetud kogu putuka keha.

Suurema koguse vahaniitide eritamise tagajärjel tekivad taimedele vatitupsukest meenutavad moodustised, mille all on peidus emane. Pruunikat värvi pikliku kujuga munad munetakse viltjasse munakotti ja koorunud vastsed jäävad esialgu emasisendi ümber oleva viltja katte alla. Vastsed on samuti kaetud vahaja kirmega, neil on kolm paari jalgu ja kergelt segmenteerunud keha. Suurema vastsete arvu korral võivad need valged tupsukesed isegi kuni paari sentimeetri suuruseks kasvada. Areng munast valmikuni kestab temperatuuril +26° C umbes kolm nädalat.