Nõuanded lopsaka sõrmlehiku kasvatamiseks ja paljundamiseks

Sõrmlehiku perekond hõlmab üle 700 liigi Aasia ja Ameerika aga ka Austraalia ja Uus-Meremaa troopilistelt aladelt pärinevaid igihaljaid puid ja põõsaid. Perekonnale on iseloomulikud pikarootsulised nahkjad läikivad sõrmjad liitlehed, millede arv on varieeruv ja sõltub liigist. Perekond on oma nime saanud Saksa botaaniku Jacob Christian Scheffler´i järgi.