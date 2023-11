Hobiaednik: pole midagi lihtsamat, kui kasvatada kodus ananasse

Andres Olesk on proovinud ananassi kodus kasvatada ja väidab, et need ka viljuvad. Ta soovitab kasvatamiseks osta ananassi, mis on tervete lehtedega. "Tutt" lõigata ühes õhukese kooreskalbiga ja jätta too kuhugi kapi otsa paariks nädalaks kuivama. Lehed ära ei kuiva, kuivab ainult skalp õhukese viljalihaga.