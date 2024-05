Vitamiinirikast murulauku võib kasvatada nii maitsetaimede kui ka lillepeenras

Parima maitse ja õrnema tekstuuriga on noored pealsed, mis on umbes 15 cm pikkused. Vanemad pealsed muutuvad tuimaks ja puiseks. Et ergutada uut kasvu, tuleks pealsed lõigata kääride või terava noaga maapinnast umbes 2-3 cm kõrguselt maha. Järgmine kord lõigatakse, kui pealsed on taas paraja pikkuse saavutanud. Selliselt toimides kindlustatakse õrnad ja maitsvad pealsed kuni sügiseni. Ainus miinus asja juures on, et sedasi jääb murulaugu tore õieilu nägemata.