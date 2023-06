Magusalt lõhnav öölill kipub aias rändama

Öölill on päeval kaunis ja lõhnab öösiti meelierutavalt.

Harilik öölill (Hesperis matronalis) on juba vanaemade ajast teada-tuntud taimeke. Ajalooliselt on tegu meile dekoratiivtaimena sisse toodud liigiga, kes end Eestis üpris koduselt tunneb ning aedades, teeveertes ning prahipaikades päris ise hakkama saab. Kord on peetud teda armsaks peenralilleks, kord tüütuks umbrohuks, mis end ikka ja jälle keset lillepeenart puhevile ajab.