Kuidas vabaneda tüütutest kõrvaharkidest?

Mõnel suvel esineb kõrvaharke tagasihoidlikumalt, teisel suvel aga on neid rohkesti. Rohkele esinemisele aitab kaasa ka niiske keskkond, aias vedelev rämps, korrastamata prügimajandus, pehkiv puidumaterjal. Putukamürkidega on kõrvaharke keeruline tõrjuda nii nende asukoha kui aias küpseva saagi tõttu. Pealegi hävitatakse putukamürkidega ka kõik teised aias olevad kasulikud putukad. Kuid kui kõrvaharke on aias tõesti palju ning nad teevad kahju taimedele, võib mõelda nende tõrjumisele. Üheks lihtsaks ja ennast ning keskkonda säästvaks võimaluseks on kasutada püüniseid kõrvaharkide kogumiseks.