Augustis algab tõeline kapsausside rünnak. Kuidas nendest vabaneda?

Suur-kapsaliblikas

Suur-kapsaliblikas (Pieris brassicae) on Eestis tavaline kahjur, iga 10–12 aasta järel täheldame nende masspaljunemist. Kahjur talvitub nukujärgus puutüvedel, kuuriseintel, kividel jm varjus. Liblika tiivad on valged, isasliblikal on eestiibade esinurgad mustad, tagatiibade esiserval väike must laik, emaste esitiibadel on lisaks kolm musta laiku. Lendlus algab tavaliselt mai viimastel päevadel ja munemine juuni alguses.