Pane põldoad kevadel kasvama, siis saad suvel imemaitsvaid keedetud põldube!

Põlduba on üks varasemaid kultuuristatud kaunvilju maailmas, teda kasvatati juba u 5000 aastat eKr. Põlduba on nii väärtuslik toiduaine, et üksnes ube süües võib elada pool aastat, ilma et organism kahju kannataks. Seetõttu hindasid teda väga muistsed meresõitjad.