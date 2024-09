LUGEJA KÜSIB | Kuidas vabaneda nn õnneristikust ja mis taim see tegelikult on?

See taim sarnaneb pigem meil ainsana metsas looduslikult kasvava hariliku jänesekapsa kui ristikheinaga. Jänesekapsa (Oxalis) perekonda kuulub kuni 800 liiki ning nad on looduslikult levinud peamiselt Lõuna- ja Kesk-Ameerika ning Lõuna-Aafrika troopilises ja subtroopilises vöötmes. Parasvöötmes kasvav kosmopoliitne liik – aed-jänesekapsas (O. corniculata) on paljude teisenditega. Taim võib olla ühe- kuni mitmeaastane.

Nii et umbrohuks muutunud taim on punane jänesekapsas. Kuid tal on ka häid omadusi – ta on söödav salatina, on meetaim ning sobib rähasele mullale pinnakatteks, sest pole kasvupinnase suhtes nõudlik.