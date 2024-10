Kümme aastat kestnud eksperiment näitas, et suhkru külvamine pärsib muru kasvu

Murukasvu pärssimine

“See näitab, et elurikkuse taastootmine on hästi aeglane ja vaevanõudev protsess,” märkis Zobel. “Lääne-Euroopas, kus looduslik keskkond on praktiliselt kadunud, tähendab see, et loodust tuleb aidata taastuda, taimedele lisaks on tarvis õigeid mikroobe ja seeni. Hävitada on olnud lihtsam kui taastada.”