Pastinaaki võib koristada nii sügisel kui kevadel, see juurvili sobib paljudesse toitudesse

Moorputke süsivesikute rohkus püsib enam-vähem võrdselt kolmel sambal. Esiteks suhkrute küllus, millel põhineb ka selle juurvilja magus mekk. Suhkrute rohkusest on kunagi kasu lõiganud ka segukohvi valmistajad, kes pastinaagi peenestatud viilud esmalt kuivatasid, siis tumepruuniks röstisid, peeneks jahvatasid ja lõpuks ühe koostisosana nii-öelda segukohvile lisasid. Teise süsivesikute grupi esindajaks on tärklis, mida varuainena juurikasse talletatakse.

Kerge külmanäpistus muudab pastinaagi magusamaks. Põhjus on selles, et kaitseks külmumise eest toimub juurerakkudes vedelike suhkrustumine ehk osa varutärklise lagunemine glükoosiks.

Kolmanda süsivesikute grupi moodustavad kiudained, milleks on rakukestades leiduv tselluloos.

Süsivesikute seeduv osa panustab kõige rohkem moorputke kalorsusse. Sajagrammises pastinaagiportsjonis on 65–85 kilokalorit. Võrreldes teiste juurviljadega, on see näit piisavalt suur.

Valkudele (kuni 1,5%) ja rasv-ollusele (kuni 1%) jääb kalorsuse kujundamises pigem kõrvalseisja roll. Samas ei saa pastinaagi õliosa tähtsust sugugi alahinnata, sest maa-aluse osa erilise lõhna ja maitse kujundajatena on nende hulka kuuluvatel eeterlikel õlidel oluline osa. Just need ühendid annavadki pastinaagi söödavale osale sellerit ja peterselli meenutava lõhna ning maitse.

Kuuma ilmaga moorputke vartest ja lehtedest lenduvad eeterlikud õlid põhjustavad kokkupuutel higise nahaga lausa kergetüübilisi kõrvetusi. Seetõttu soovitatakse pastinaagi maapealsete osadega suvel asjatada kas varahommikul või hilisõhtul, pilves ilmaga või kuumal ajal kinnastatud kätega. Muudest koostisosadest leidub pastinaagis peamiselt vesilahustuvaid vitamiine nagu askorbiinhapet (vitamiin C), B-rühma vitamiine (B3, B6, foolhape) ja bioflavonoide.

Mida kollakam on pastinaagi juur, seda arvestatavamalt on selles ka karotenoide. Et pastinaagi juureosas leidub rasvollust vähe, on rasvlahustuvate ühendite imendumiseks vaja pastinaagitoitudele väheses koguses lisada kas toiduõli või rasva.

Mineraalainetest on kõnealuses juurviljas loomulikult ohtralt kaaliumi ning mõnevõrra vähem fosfori- ja magneesiumiühendeid.

Köögiaskeldused pastinaagiga

Pastinaagi juure söödav osa meenutab toonilt mõnevõrra naerist, kuid lõhn ja maitse kalduvad rohkem selleri suunas. Ka retseptides võib pastinaak teatud tingimustel mõlemaid eespool mainitud köögivilju asendada.

Puhastatud ja peenestatud toorpastinaak muutub õhuhapniku toimel tumedaks, seda saab vältida kas sidrunhappelahuse ja sidrunimahlaga või puhastatud pastinaagi kohese kuumutamisega.