Kas taimi katta või mitte? Vahel võib katmine teha rohkem kahju kui talvekülm

Käes on hilissügis. Enamik aiapidajaid on alustanud usinasti – vaatamata soojadele ilmadele ja kestvatele vihmasadudele – oma lemmikute katmisega, mõtlemata sellele, et ülehoolitsemine võib taimedele hukatuslik olla. Roosid, viinapuud ja elulõngad on mullatud, püsikud kaetud kuuseokste, ja mis veel hullem – lehtedega.