Need seened asustavad õunapuu, harva ka pirni- ja ploomipuu vilju, kui ilmad on püsivalt kõrge õhuniiskusega ja jahedad. Just niisugused seentele soodsad ilmad olid tänavu augustis. Vastuvõtlikumad on sordid, mille viljadel on loomulik vahakiht. Haigus areneb hoidlas edasi, eriti juhul kui temperatuur on optimaalsest kõrgem ja samal ajal on kõrge ka õhuniiskus.