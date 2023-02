Miks kalanhoe ei taha õitseda?

Vaatamata korralikule hoolitsusele võib juhtuda, et taim on aja jooksul kaotanud oma kompaktse kuju ning muutunud lihtsalt näotuks või on kogemata üle kastetud ja taime ähvardab väljasuremine. Need ei anna aga veel põhjust taimest loobumiseks. Tahtmise korral saab taime võrdlemisi lihtsalt uuendada, vajadusel ka paljundada.