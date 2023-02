Pelargooni seemned tuleks mulda pista veebruari alguses

Pelargoone on lihtne paljundada pistikutega, eeldusel muidugi, et on olemas emataimed, kust pistikuid võtta. Loomulikult võib osta varakevadel noortaimed või kevadel juba õitsvad taimed.Kuid taimed võib ka ise seemnest kasvatada. Kuna õitsvate taimede saamiseni kulub ligi neli kuud, siis on paras aeg seemned külvata jaanuari lõpus, veebruari alguses.