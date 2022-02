Pelargooniseemned tuleks mulda pista veebruari alguses

Säravates värvitoonides pelargoonid on armastatud ja populaarsed lilled nii toas kui õues. Kui tingimused vähegi sobivad, rõõmustavad nad meid värvikate õitega kuni esimeste sügiseste külmadeni. Kui taimede talvitamiseks on sobivad tingimused ning taimed enne sügiskülmasid sisetingimustesse tuua, saab üheaastasest taimest mitmeaastane.

Pelargoone on lihtne paljundada pistikutega, eeldusel muidugi, et on olemas emataimed, kust pistikuid võtta. Loomulikult võib osta varakevadel noortaimed või kevadel juba õitsvad taimed.Kuid taimed võib ka ise seemnest kasvatada. Kuna õitsvate taimede saamiseni kulub ligi neli kuud, siis on paras aeg seemned külvata jaanuari lõpus, veebruari alguses.