Kas kuusehekki tasub istutada? Mida teha vana ja ülekasvanud kuusehekiga? Vastavad kolm spetsialisti

Dendroloog ja aiaomanik Aino Aaspõllu:

Kuusehekk on klassika, meie maastiku vältimatu ja igiomane osa. Mäletan lapsepõlvest vanaisa talu ümbritsevat kuusehekki, mis istutati 1925. aasta paiku koos elamu ehitusega. Nüüdseks on need hekid lootusetult vananenud. Kohati on säilinud hekifragmendid, kus osa puid on igerikuks jäänud, osa on vahelt juba ära kuivanud ja parema geneetilise koodiga puud troonivad teistest uhkelt üle. Paljudes kohtades on hekil siis, kui selle kõrgus ületas 3-6 m piiri, ladvad maha lõigatud ja kuuski on selles kõrguses hoitud aastakümneid.