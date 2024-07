LUGEJA KÜSIB | Mida teha kuukinga varrele kasvanud pojaga, kas selle peaks istutama eraldi potti?

Kui kuuking hakkab keikisid (keiki on havaikeelne sõna ning tähendab last või titte, aianduses kutsutakse nii orhidee vartele kasvavaid tütartaimi) kasvatama, uurige taime tervist. Tütartaimede kasvatamine ehk vegetatiivne paljunemine on taime jaoks kindlaim viis järglasi anda ja püsima jääda. Õitsemine, seemnete valmimine ning taimeks kasvamine võtavad tunduvalt kauem aega. Seega võib keiki olla kiduva taime tunnuseks, kuigi see ei pruugi nii olla. Osa hübriide on oma vanematelt päritud soodumuse anda ohtralt tütartaimi.