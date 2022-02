Lihtsad retseptid leivaküpsetus-masinale

Leivaküpsetusmasinad olid mõned aastad tagasi väga populaarsed. Kui teil on see ka kodus olemas, tasub masin välja otsida ja nädalavahetusel seal midagi maitsvat küpsetada. Värske saia lõhn on nii hurmav, et selle peale jooksevad ka naabrid kohale! :)