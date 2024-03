Mis läks seemnete külvamisel valesti, kui ka tükk aega hiljem ühtegi rohelist liblet üles ei tule?

Seemned. Ebaõnnestumise üks põhjusi võib olla halva kvaliteediga seeme. Elujõulised pole seemned, mis on liiga vanad, hoitud kas liiga kuivas või liigniiskes kohas, või on külvatud seemneid, mis pole kogumise hetkel olnud täisküpsed. Seega seemnete kvaliteeti ei maksa alahinnata.

Külvimuld. Halva kvaliteediga külvimuld sisaldab haigustekitajaid, mis toas, soojas ja niiskes keskkonnas ellu ärkavad ning idanevatele seemnetele ja tõusmetele hukutavalt mõjuvad. Külvimuld peaks olema tagasihoidliku toitainete sisaldusega, vaba kahjuritest ja haigustekitajaist.

Külvinõud. Kui kasutatakse uusi külvinõusid, on nad külvide tegemiseks piisavalt puhtad. Korduvkasutuses olevad nõud tuleks aga enne hoolikalt puhtaks pesta, vajadusel mõne sobiva lahusega desinfitseerida või kuuma vette kasta.

Külvisügavus. Idanemiseks vajaliku niiskuse tagamiseks tuleks seemned külvata mulda teatud sügavusele. Viimane oleneb seemnest - suuremad seemned külvatakse sügavamale kui väikesed seemned. Kuid üldiselt võiks kattekihi paksus olla 2-3 korda suurem seemne läbimõõdust, siis erandiks on valguse käes idanejad, need külvatakse mullapinnale ega kaeta. Tihkest ja raskest mullast on õrnadel tõusmetel liiga raske end läbi suruda ja nad hukkuvad veel enne, kui tärgata jõuavad. Seetõttu oleks soovitav katta külvid perliidi või sõelutud liivaga – mõlemast on taimel end kerge läbi suruda, pealegi takistavad mõlemad seen- ja bakterhaiguste levikut.

Külvitihedus. Tihe külv suurendab tõusmete konkurentsi veele, valgusele ja toitainetele. Tiheda külvi korral on tõusmed väljaveninud ja nõrgad ning kuna õhu juurdepääs on häiritud, kimbutavad liigniiskes keskkonnas taimehakatisi mädanikud. Seemneid võiks külvata pigem hõredalt – hoitakse kokku nii seemneid kui raha, tulemuseks on tugevad ja elujõulisemad taimed.