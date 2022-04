Uus mood - külva tomatiseemned aprillis kasvuhoonesse

“Tomatite talikülvamisega tegin algust juba viis aastat tagasi ja tänaseks on mul välja kujunenud oma lemmikmeetod, mis võimaldab lihtsalt ja suurema vaevata igal suvel uute huvitavate pärandsortidega eksperimenteerida,” kirjutab autor.

Tomatiseemned lähevad mulda aprilli keskel ning tingimata tomatile soodsal viljapäeval (Thuni külvikalendri järgi on sobiv aeg alates 11. aprillil kl 20st kuni 14. aprillil kl 12ni). Külvikonteineritena on hobiaednik kasutanud kõrgeid vahtplastist kuumakindlad joogitopse. Need täidab ta 2/3 ulatuses (vähemalt 10 cm sügavuselt) niiske külvimullaga.