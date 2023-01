Pöidlakiiluga kinnas on käes mugav. Kududa pole seda keeruline, piisab kui esimese paari kudumisel jälgida õpetust. Ühevärvilise kinda puhul võib kiilusilmused kasvatada õhksilmusena.

Kristi Jõeste oma raamatus „Kirjatud teekond“ on väga põhjalikult kirja pannud pöidlakiiluga kinda kudumise õpetuse. Kuna tema kirikindad on kootud peenikeste varrastega, siis on ka varrastel selle võrra rohkem silmuseid.