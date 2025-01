Pöidlakiiluga kinnas on käes väga mugav, aga kuidas seda kududa? Siin on põhjalik õpetus

Pärast randme kudumist kuduge umbes 2−3 cm labaosa, seejärel asuge pöidlakiilu kuduma. Pöidlakiilu tegemiseks kootakse kolmanda varda alguses kaks silma parempidi. Seejärel kasvatatakse parempidise keerdsilmuse võttega uus kiilusilmus, kootakse edasi neli silmust parempidi ning kasvatatakse veel üks kiilusilmus. Kasvatamiseks korjake vasaku käe vardaga kahe silmuse vahel olev lõng ja kuduge see parempidi keerdsilmuse võttega läbi (kasvatada võib ka õhksilmuse võttega, aga seda on parem teha ühevärvilist kindapaari kududes). Seejärel kootakse ring parempidi lõpuni.

Edasi kootakse 2 ringi kasvatamiseta. Kiilusilmused kasvatatakse edasi igal kolmandal kudumisringil – ikka nii, et kaks silmust 3. varda algusest parempidi, üks kasvatatud silmus, pöidlakiilu silmused parempidi, kasvatatud silmus, ülejäänud kindasilmused jne. Pöidlakiilu silmuseid kasvatatakse juurde nii palju, et kiiluosa silmuste arv oleks võrdne silmuste arvuga ühel vardal – kui vardal on 22 silmust, siis pöidlakiilu silmuste arv on samuti 22.