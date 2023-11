Orhideeperekonnast pärit vanilli saab ka toas kasvatada

Orhidee Vanilla on praegu saadaval pea kõikides suuremates lillepoodides. Ta vajab niisket õhku ja mulda ning nädalas 2−3 korda kastmist. Kastmiste vahel tuleks taime piserdada ning jälgida, et muld oleks niiske, mitte läbi vettinud. Samuti tuleb jälgida, et poti alla vett ei jääks.